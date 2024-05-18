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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ АРОМАТИЧНИЙ "ПРИ НЕЖИТІ ТА ГАЙМОРИТІ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ АРОМАТИЧНИЙ "ПРИ НЕЖИТІ ТА ГАЙМОРИТІ" спрей 10 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (372436) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 144
Всього: упаковка (1)
115,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (1)
110,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Велика Багачка, вул. Каштанова, 15/4
Всього: упаковка (1)
112,07 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
81,00
Економія: -2,43 грн
78,57 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (2)
103,50
Економія: -3,10 грн
100,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (2)
93,60
Економія: -2,81 грн
90,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
108,50
Економія: -16,17 грн
92,33 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
Всього: упаковка (1)
104,00
Економія: -3,12 грн
100,88 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (1)
104,00
Економія: -3,12 грн
100,88 грн
Йод
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
111,56 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
Всього: упаковка (1)
103,50
Економія: -3,10 грн
100,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Гоголя, 16
Всього: упаковка (1)
111,50
Економія: -19,17 грн
92,33 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (1)
93,60
Економія: -2,81 грн
90,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бучми Амвросія, 6-А
Всього: упаковка (1)
118,50
Економія: -26,17 грн
92,33 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (2)
134,10
Економія: -34,20 грн
99,90 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
Всього: упаковка (1)
103,50
Економія: -3,10 грн
100,40 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (1)
105,00
Економія: -8,40 грн
96,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крюківщина, вул. Богуна Івана, 2-А
Всього: упаковка (1)
93,60
Економія: -2,81 грн
90,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 24/93
Всього: упаковка (1)
109,99
Економія: -17,66 грн
92,33 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 30
Всього: упаковка (1)
103,50
Економія: -3,10 грн
100,40 грн