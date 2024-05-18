БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл - Харків (360861) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 150 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Університетська, 33
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (15)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72