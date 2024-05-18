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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ" 50 мл - Харків (360861) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 150 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
41,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
47,54
Економія: -6,14 грн
41,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
43,49 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
50,09 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
50,04 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2)
70,00
Економія: -10,00 грн
60,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (5)
70,00
Економія: -10,00 грн
60,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
49,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
49,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (2)
45,90 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (4)
42,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
49,04
Економія: -6,75 грн
42,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (1)
42,54 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (15)
70,00
Економія: -10,00 грн
60,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
45,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
50,80
Економія: -8,45 грн
42,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
42,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (1)
49,62 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
42,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (4)
42,39 грн