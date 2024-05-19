Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеБАЛЬЗАМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ДЕМОСКІН"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ДЕМОСКІН" 50 мл - Київ (356961) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 417 аптеках
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
208,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
192,53 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
203,73 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
194,22 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
208,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
192,78 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
208,20 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (10)
195,70 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (4)
215,89 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
246,66
Економія: -63,76 грн
182,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
186,32 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
204,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
208,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
241,40
Економія: -50,80 грн
190,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
230,75
Економія: -40,15 грн
190,60 грн
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
215,34 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
192,53 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
192,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (140)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
208,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
225,22
Економія: -34,59 грн
190,63 грн