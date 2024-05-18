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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ДЕМОСКІН" 50 мл - Харків (356961) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 134 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
208,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
217,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
208,20 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
218,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
218,45 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
208,20 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
205,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
208,20 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
211,24 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
208,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
218,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
219,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
217,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (2)
180,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
217,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
239,11
Економія: -37,65 грн
201,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
239,81
Економія: -66,84 грн
172,97 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Всього: упаковка (2)
213,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
197,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (2)
220,75 грн