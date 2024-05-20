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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "DR.SANTE CANNABIS HAIR" туба 200 мл - Одеса (702418) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
146,61
Економія: -17,39 грн
129,22 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (1)
144,11
Економія: -25,06 грн
119,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
Всього: упаковка (1)
134,28
Економія: -18,58 грн
115,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (2)
126,95
Економія: -11,27 грн
115,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
150,39
Економія: -21,02 грн
129,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 30-А
Всього: упаковка (1)
150,84
Економія: -21,14 грн
129,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 26/1
Всього: упаковка (1)
170,81
Економія: -31,22 грн
139,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (1)
167,99
Економія: -29,04 грн
138,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (1)
136,06
Економія: -16,20 грн
119,86 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 2-М
Всього: упаковка (1)
134,54
Економія: -14,97 грн
119,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
120,07
Економія: -7,41 грн
112,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
Всього: упаковка (1)
118,75
Економія: -3,80 грн
114,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
Всього: упаковка (1)
119,10
Економія: -6,44 грн
112,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
Всього: упаковка (1)
122,09
Економія: -7,14 грн
114,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
Всього: упаковка (1)
118,81
Економія: -3,86 грн
114,95 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Всього: упаковка (1)
121,93
Економія: -6,98 грн
114,95 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
Всього: упаковка (1)
117,63
Економія: -4,97 грн
112,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
Всього: упаковка (1)
117,41
Економія: -4,75 грн
112,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
Всього: упаковка (1)
118,72
Економія: -3,77 грн
114,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
Всього: упаковка (1)
120,86
Економія: -5,91 грн
114,95 грн