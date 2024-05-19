Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "DR.SANTE CANNABIS HAIR"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОССЯ серії "DR.SANTE CANNABIS HAIR" туба 200 мл - Київ (702418) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Миру, 83
Всього: упаковка (2)
141,75
Економія: -18,55 грн
123,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
166,73
Економія: -16,42 грн
150,31 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
Всього: упаковка (1)
131,84
Економія: -17,28 грн
114,56 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
149,98
Економія: -22,09 грн
127,89 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 29
Всього: упаковка (1)
149,53
Економія: -22,77 грн
126,76 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
164,86
Економія: -11,84 грн
153,02 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (1)
127,28
Економія: -12,44 грн
114,84 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
Всього: упаковка (1)
118,43
Економія: -3,48 грн
114,95 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
Всього: упаковка (1)
116,42
Економія: -3,76 грн
112,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
Всього: упаковка (1)
117,41
Економія: -4,75 грн
112,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
119,24
Економія: -6,58 грн
112,66 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Всього: упаковка (1)
121,93
Економія: -6,98 грн
114,95 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
Всього: упаковка (1)
122,65
Економія: -7,70 грн
114,95 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
Всього: упаковка (1)
116,75
Економія: -4,09 грн
112,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
Всього: упаковка (1)
120,48
Економія: -5,53 грн
114,95 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
Всього: упаковка (1)
121,74
Економія: -6,79 грн
114,95 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
Всього: упаковка (1)
122,99
Економія: -8,04 грн
114,95 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 195/1
Всього: упаковка (1)
119,00
Економія: -12,69 грн
106,31 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (1)
137,23
Економія: -17,37 грн
119,86 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 26/1
Всього: упаковка (1)
169,46
Економія: -29,87 грн
139,59 грн