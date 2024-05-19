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БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР серії "ЗЕЛЕНА АПТЕКА" "КРОПИВА ДВОДОМНА ТА РЕП'ЯХОВА ОЛІЯ" 300 мл для нормального волосся - Київ (348683) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
74,20
Економія: -17,98 грн
56,22 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (2)
60,00
Економія: -4,80 грн
55,20 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (1)
67,50
Економія: -16,37 грн
51,13 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (3)
74,20
Економія: -17,98 грн
56,22 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Відрадний, 61
Всього: упаковка (1)
67,50
Економія: -16,37 грн
51,13 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (1)
67,50
Економія: -16,37 грн
51,13 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
Всього: упаковка (2)
74,20
Економія: -17,98 грн
56,22 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильщиків, 15
Всього: упаковка (1)
68,20
Економія: -5,25 грн
62,95 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
Всього: упаковка (1)
69,51
Економія: -7,04 грн
62,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
Всього: упаковка (1)
70,23
Економія: -7,81 грн
62,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
Всього: упаковка (1)
76,84
Економія: -14,07 грн
62,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
Всього: упаковка (1)
68,91
Економія: -6,09 грн
62,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
Всього: упаковка (1)
65,34
Економія: -8,76 грн
56,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 184
Всього: упаковка (1)
65,93
Економія: -3,53 грн
62,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Чернігів, вул. Доценка, 10
Всього: упаковка (1)
65,48
Економія: -8,49 грн
56,99 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, вул. Лазаревського, 25
Всього: упаковка (1)
69,91
Економія: -7,53 грн
62,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, вул. Батуринська, 1-А
Всього: упаковка (1)
64,05
Економія: -7,41 грн
56,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
69,13
Економія: -8,16 грн
60,97 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (2)
71,78
Економія: -6,99 грн
64,79 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (1)
81,85
Економія: -10,25 грн
71,60 грн