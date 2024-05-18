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БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР серії "ЗЕЛЕНА АПТЕКА" "КРОПИВА ДВОДОМНА ТА РЕП'ЯХОВА ОЛІЯ" 300 мл для нормального волосся - Дніпро (Дніпропетровськ) (348683) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35
Всього: упаковка (1)
65,32
Економія: -5,41 грн
59,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (1)
62,99
Економія: -6,35 грн
56,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
67,68
Економія: -5,05 грн
62,63 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
60,92
Економія: -3,94 грн
56,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
Всього: упаковка (1)
71,12
Економія: -8,74 грн
62,38 грн
Соціальний проект благодія
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 9
Всього: упаковка (1)
68,72
Економія: -6,09 грн
62,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (1)
66,79
Економія: -5,36 грн
61,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 45-Д
Всього: упаковка (1)
80,61
Економія: -8,30 грн
72,31 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
68,88
Економія: -3,99 грн
64,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (1)
75,24
Економія: -12,54 грн
62,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
Всього: упаковка (1)
82,56
Економія: -5,57 грн
76,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (2)
81,63
Економія: -10,65 грн
70,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
62,29
Економія: -4,21 грн
58,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
60,71
Економія: -3,73 грн
56,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
70,22
Економія: -7,80 грн
62,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
Всього: упаковка (2)
63,11
Економія: -6,71 грн
56,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
Всього: упаковка (1)
73,19
Економія: -10,14 грн
63,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
67,22
Економія: -9,23 грн
57,99 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
62,36
Економія: -6,05 грн
56,31 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 2
Всього: упаковка (2)
60,92
Економія: -4,72 грн
56,20 грн