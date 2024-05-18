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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ 911 "САБЕЛЬНИК"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ 911 "САБЕЛЬНИК" 100 мл - Харків (350463) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 229 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
49,62 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
49,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
40,55 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
44,95 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
49,66 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
45,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
40,37 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
40,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
40,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (2)
49,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
44,83 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
49,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
35,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
49,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
49,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (10)
47,00 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
45,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
50,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (2)
34,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
45,65 грн