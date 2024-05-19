Всі аптеки України
Косметичні засобиЗахисні засобиЗасоби захисту від комахБАЛЬЗАМ 911 "ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ 911 "ПІСЛЯ УКУСІВ КОМАХ" 100 мл - Київ (350460) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1)
79,70
Економія: -5,98 грн
73,72 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Всього: упаковка (1)
82,36
Економія: -8,27 грн
74,09 грн
Медпрепарати
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
Всього: упаковка (1)
74,63
Економія: -2,96 грн
71,67 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом