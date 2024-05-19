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БАЛЬЗАМ 911 "ПІСЛЯ ОПІКІВ" 100 мл - Львів (350456) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 147
Всього: упаковка (1)
104,87 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Всього: упаковка (2)
87,39 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 109
Всього: упаковка (3)
87,39 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
Всього: упаковка (2)
91,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
Всього: упаковка (1)
96,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (1)
87,39 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
Всього: упаковка (2)
87,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (4)
96,54 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, бульв. Торосевича, 5
Всього: упаковка (2)
92,66 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
Всього: упаковка (1)
90,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Борислав, вул. Міцкевича, 3-А
Всього: упаковка (2)
96,14 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Руська, 7
Всього: упаковка (1)
87,39 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 24
Всього: упаковка (1)
87,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 24
Всього: упаковка (2)
92,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (2)
92,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Почаїв, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
Всього: упаковка (3)
87,39 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
Всього: упаковка (4)
87,39 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
Всього: упаковка (1)
87,39 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 34
Всього: упаковка (1)
87,39 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
Всього: упаковка (2)
96,13 грн