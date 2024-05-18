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БАЛЬЗАМ 911 "ПІСЛЯ ОПІКІВ" 100 мл - Харків (350456) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
91,52 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
98,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
95,73 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
97,41 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
92,01 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4)
92,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
96,01 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
87,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
91,95 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (2)
90,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
96,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
96,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
99,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (1)
95,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 38
Всього: упаковка (1)
92,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (6)
98,35 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
97,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
92,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (6)
96,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
91,97 грн