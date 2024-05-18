БАЛЬЗАМ 911 "ПІСЛЯ ОПІКІВ" 100 мл - Харків (350456) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 112 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
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Харків, пл. Конституції, 20
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Харків, пл. Конституції, 20
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Харків, пл. Конституції, 1
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Харків, вул. Молочна, 6
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, вул. Сумська, 23/34
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Харків, вул. Молочна, 1
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
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Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, пров. Мовчанівський, 12
Аптека оптових цін
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Харків, просп. Гагаріна, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (6)
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека 9-1-1
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Харків, пл. Свободи, 8
Аптека оптових цін
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Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека 9-1-1
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Харків, просп. Науки, 9