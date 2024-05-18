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БАЛЬЗАМ 911 "ПІСЛЯ ОПІКІВ" 100 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (350456) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
87,39 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
87,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (2)
80,04 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
87,57
Економія: -11,38 грн
76,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (1)
86,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
Всього: упаковка (2)
93,34 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
87,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (3)
91,59 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (2)
87,39 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
Всього: упаковка (2)
96,13 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
87,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Всього: упаковка (1)
91,60
Економія: -12,17 грн
79,43 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
87,39 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (2)
87,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 85-К
Всього: упаковка (1)
92,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (1)
78,44
Економія: -4,34 грн
74,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
Всього: упаковка (1)
87,39 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (2)
87,39 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
87,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (1)
82,86 грн