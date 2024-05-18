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KROK MED П'ЯТКОВА ШПОРА БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ ПРИ П'ЯТКОВІЙ ШПОРІ ДЛЯ КОМФОРТНОЇ ХОДЬБИ 75 мл - Харків (318094) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 219 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
111,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
90,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
114,08
Економія: -11,89 грн
102,19 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
109,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
97,98
Економія: -4,38 грн
93,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
108,84 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (9)
109,43 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
109,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
108,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
120,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
127,43
Економія: -15,97 грн
111,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
119,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
105,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (3)
109,53 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
120,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
107,12
Економія: -8,72 грн
98,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
119,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (8)
104,50 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
104,97 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (1)
111,67 грн