KROK MED П'ЯТКОВА ШПОРА БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ ПРИ П'ЯТКОВІЙ ШПОРІ ДЛЯ КОМФОРТНОЇ ХОДЬБИ 75 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (318094) Лікарський препарат - ціни