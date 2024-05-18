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KROK MED АНТИ МОЗОЛІН БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ ВІД МОЗОЛІВ ТА НАТОПТИШІВ З ПРОТИГРИБКОВИМ ЕФЕКТОМ 75 мл - Харків (318097) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 192 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
82,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
95,03
Економія: -3,28 грн
91,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
110,84 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
101,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
107,09
Економія: -15,22 грн
91,87 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
100,09 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
110,81 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
100,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
105,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
117,56
Економія: -18,42 грн
99,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
110,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (4)
122,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
110,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
120,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (6)
96,08 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
95,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
106,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (2)
98,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
109,19 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (4)
100,62 грн