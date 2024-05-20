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KROK MED АНТИ ЗАПАХ І ПІТ БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ АНТИПЕРСПІРАНТ З ПРОТИВОГРИБКОВИМ ЕФЕКТОМ 75 мл - Одеса (318099) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 134 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (3)
114,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
104,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
108,74
Економія: -21,29 грн
87,45 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
94,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2)
100,52
Економія: -15,04 грн
85,48 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
98,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
95,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
108,91
Економія: -23,43 грн
85,48 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
89,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
109,34
Економія: -11,22 грн
98,12 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Соборна / Садова, 2/20
Всього: упаковка (1)
103,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
95,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
83,74
Економія: -4,18 грн
79,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
85,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
88,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
98,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
83,32
Економія: -3,76 грн
79,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (2)
110,39
Економія: -24,95 грн
85,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
85,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
88,40 грн