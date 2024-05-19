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KROK MED АНТИ ЗАПАХ І ПІТ БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ АНТИПЕРСПІРАНТ З ПРОТИВОГРИБКОВИМ ЕФЕКТОМ 75 мл - Львів (318099) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (2)
100,11
Економія: -12,61 грн
87,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
85,01
Економія: -5,45 грн
79,56 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
71,16 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
105,59
Економія: -20,72 грн
84,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
90,92
Економія: -4,02 грн
86,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
78,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
91,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
78,78
Економія: -2,98 грн
75,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
78,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
108,76
Економія: -24,73 грн
84,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
72,85 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
112,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (2)
108,60
Економія: -15,07 грн
93,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (2)
91,76
Економія: -5,76 грн
86,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (2)
84,72
Економія: -4,84 грн
79,88 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
Всього: упаковка (1)
91,94 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Всього: упаковка (2)
114,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
110,02
Економія: -16,46 грн
93,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
79,36
Економія: -4,56 грн
74,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (3)
119,20
Економія: -3,58 грн
115,62 грн