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KROK MED АНТИ ЗАПАХ І ПІТ БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ АНТИПЕРСПІРАНТ З ПРОТИВОГРИБКОВИМ ЕФЕКТОМ 75 мл - Харків (318099) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
82,40
Економія: -2,84 грн
79,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
111,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
90,51 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
98,94 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
90,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
101,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
89,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
93,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
99,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (7)
99,70 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
98,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (1)
101,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (2)
88,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
109,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
89,31 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
89,24 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (6)
109,39
Економія: -25,57 грн
83,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Всього: упаковка (2)
102,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (5)
102,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (2)
93,17 грн