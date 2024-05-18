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KROK MED АНТИ ЗАПАХ І ПІТ БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ АНТИПЕРСПІРАНТ З ПРОТИВОГРИБКОВИМ ЕФЕКТОМ 75 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (318099) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
88,32
Економія: -5,52 грн
82,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
88,15 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (2)
86,85
Економія: -3,67 грн
83,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
82,08
Економія: -2,52 грн
79,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (2)
93,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (1)
94,55 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
78,59
Економія: -3,24 грн
75,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (2)
87,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
107,29
Економія: -9,22 грн
98,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (3)
89,02
Економія: -5,02 грн
84,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
88,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (10)
99,25 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
Всього: упаковка (1)
96,97 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
85,98
Економія: -3,08 грн
82,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
79,82
Економія: -5,17 грн
74,65 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
88,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (1)
77,20
Економія: -2,55 грн
74,65 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
102,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
Всього: упаковка (1)
86,55
Економія: -6,67 грн
79,88 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (1)
83,43
Економія: -2,53 грн
80,90 грн