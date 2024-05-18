Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюАПІВІТА ОЧИЩУВАЛЬНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЖИРНОЇ/КОМБІНОВАНОЇ ШКІРИ З ПРОПОЛІСОМ ТА ЛАЙМОМЦіни в аптеках

АПІВІТА ОЧИЩУВАЛЬНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЖИРНОЇ/КОМБІНОВАНОЇ ШКІРИ З ПРОПОЛІСОМ ТА ЛАЙМОМ 200 мл - Харків (342408) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
526,72 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
568,52 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
525,82 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
566,06 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
562,02 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
526,92 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
564,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
527,43 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
563,28 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (1)
525,49 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
565,39 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
525,44 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
566,79 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
541,44 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
567,22 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
504,89 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
542,20 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
525,92 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
530,96 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Славутич, просп. Незалежності, 5
Всього: упаковка (2)
527,78 грн