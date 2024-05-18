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АРТІЗІ (ARTEASY CREAM ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ПРОБЛЕМНОЮ ШКІРОЮ) крем 50 мл - Харків (342088) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
260,08
Економія: -29,52 грн
230,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
248,07
Економія: -27,86 грн
220,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (4)
270,28
Економія: -45,13 грн
225,15 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
260,27
Економія: -34,91 грн
225,36 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
275,43
Економія: -45,05 грн
230,38 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
256,77
Економія: -26,08 грн
230,69 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
247,27
Економія: -20,96 грн
226,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
Всього: упаковка (1)
259,53
Економія: -29,55 грн
229,98 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (2)
270,34
Економія: -40,05 грн
230,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
Всього: упаковка (1)
268,55
Економія: -30,25 грн
238,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307
Всього: упаковка (2)
272,14
Економія: -33,70 грн
238,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (10)
272,31
Економія: -42,80 грн
229,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-А
Всього: упаковка (1)
255,11
Економія: -24,21 грн
230,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
Всього: упаковка (19)
278,20
Економія: -51,51 грн
226,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
256,68
Економія: -23,05 грн
233,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
269,98
Економія: -31,58 грн
238,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
319,80
Економія: -85,80 грн
234,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
279,80
Економія: -42,14 грн
237,66 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
Всього: упаковка (1)
273,33
Економія: -43,34 грн
229,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 33-А
Всього: упаковка (2)
248,80
Економія: -35,15 грн
213,65 грн