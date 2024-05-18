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АРТІЗІ (ARTEASY CREAM ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ПРОБЛЕМНОЮ ШКІРОЮ) крем 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (342088) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
268,58
Економія: -37,94 грн
230,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (1)
248,09
Економія: -19,67 грн
228,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
250,25
Економія: -19,47 грн
230,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (1)
267,43
Економія: -36,89 грн
230,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
Всього: упаковка (1)
288,99
Економія: -63,37 грн
225,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (1)
242,44
Економія: -13,18 грн
229,26 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (4)
244,53
Економія: -15,96 грн
228,57 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Всього: упаковка (1)
250,99
Економія: -25,37 грн
225,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 53-К
Всього: упаковка (1)
271,21
Економія: -42,82 грн
228,39 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено
Дніпро, вул. Батумська, 13
Всього: упаковка (2)
258,86
Економія: -29,64 грн
229,22 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
Всього: упаковка (1)
248,21
Економія: -24,24 грн
223,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Всього: упаковка (3)
212,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новомосковськ, пл. Соборна, 2
Всього: упаковка (1)
273,63
Економія: -48,48 грн
225,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (2)
209,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (2)
235,41
Економія: -7,56 грн
227,85 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Петриківка, просп. Калнишевського Петра, 18
Всього: упаковка (1)
208,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Синельникове, вул. Миру, 26
Всього: упаковка (1)
208,96 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
Всього: упаковка (1)
260,90
Економія: -30,90 грн
230,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
248,89
Економія: -20,02 грн
228,87 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
253,88
Економія: -14,66 грн
239,22 грн