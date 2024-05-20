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БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "SLAVIA LEGE ARTIS" 400 мл тонізуючий, для жирного волосся - Одеса (340355) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
74,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (2)
70,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
73,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 155
Всього: упаковка (1)
74,25 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 7/9-Н
Всього: упаковка (1)
73,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Березівка, вул. Танасчишина, 61
Всього: упаковка (5)
73,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
74,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (5)
73,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Мішково-Погорілове, пров. Мирний, 23
Всього: упаковка (2)
73,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
74,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Любашівка, вул. Князя Володимира, 89
Всього: упаковка (1)
73,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (3)
74,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ізмаїл, просп. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
74,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобринець, пл. Базарна, 5
Всього: упаковка (1)
73,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новоукраїнка, вул. Соборна, 51
Всього: упаковка (2)
73,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
73,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
73,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 23
Всього: упаковка (2)
73,34 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (1)
74,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (2)
74,21 грн