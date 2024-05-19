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БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "SLAVIA LEGE ARTIS" 400 мл зволожуючий для сухого та ослабленого волосся - Львів (340353) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
Всього: упаковка (2)
74,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
74,27 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
74,13 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, бульв. Південний, 20
Всього: упаковка (2)
74,22 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
73,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
Всього: упаковка (1)
74,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (1)
74,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
74,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Соборності, 12-А
Всього: упаковка (1)
74,23 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 75-А
Всього: упаковка (1)
73,56 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Всього: упаковка (1)
73,84 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (2)
73,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Вілмоша Ковача, 24
Всього: упаковка (2)
73,55 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (2)
73,93 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хуст, вул. Карпатської Січі, 53-Б
Всього: упаковка (2)
73,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (2)
74,29 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
73,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Січових Стрільців, 4
Всього: упаковка (1)
73,41 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Військової Доблесті, 4-А/8
Всього: упаковка (2)
74,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Романів, вул. Небесної Сотні, 85
Всього: упаковка (1)
74,20 грн