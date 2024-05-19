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БАЛЬЗАМ-КОНДИЦІОНЕР "SLAVIA LEGE ARTIS" 400 мл живильний для всіх типів волосся - Київ (340351) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
73,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
74,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
74,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 21
Всього: упаковка (2)
74,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (2)
73,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
73,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 5
Всього: упаковка (1)
74,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
73,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 8
Всього: упаковка (1)
73,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (2)
73,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14-Е
Всього: упаковка (2)
73,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полярна, 8
Всього: упаковка (2)
73,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 73/1
Всього: упаковка (2)
73,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Всього: упаковка (1)
74,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 46
Всього: упаковка (1)
74,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (2)
74,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 25
Всього: упаковка (2)
74,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (1)
73,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вернадського Академіка, 79
Всього: упаковка (2)
74,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чабани, вул. Машинобудівників, 14-А
Всього: упаковка (2)
73,45 грн