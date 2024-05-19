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KROK MED АНТИТРІЩИНИ БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ ЗАЖИВЛЯЮЧИЙ, РЕГЕНЕРУЮЧИЙ З ПРОТИГРИБКОВИМ ЕФЕКТОМ 75 мл - Львів (318096) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 103 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
98,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
89,72 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
107,32
Економія: -0,22 грн
107,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
105,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
89,72 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
94,84
Економія: -5,21 грн
89,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
127,54
Економія: -29,18 грн
98,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
89,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
103,54
Економія: -9,67 грн
93,87 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
114,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (2)
126,69
Економія: -28,34 грн
98,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
84,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
84,46 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Франка Івана, 26
Всього: упаковка (1)
105,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
115,98
Економія: -26,55 грн
89,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
97,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
127,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
85,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
97,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (2)
115,80
Економія: -18,29 грн
97,51 грн