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KROK MED АНТИТРІЩИНИ БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ ЗАЖИВЛЯЮЧИЙ, РЕГЕНЕРУЮЧИЙ З ПРОТИГРИБКОВИМ ЕФЕКТОМ 75 мл - Харків (318096) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 204 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
89,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
109,06
Економія: -19,65 грн
89,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
120,62 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
109,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
116,09
Економія: -16,52 грн
99,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
109,14 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
107,19 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
120,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
108,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
119,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
103,49
Економія: -4,49 грн
99,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
103,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
122,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
120,43 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
107,12
Економія: -10,59 грн
96,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
102,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (7)
103,26 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
103,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (1)
102,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (2)
109,56 грн