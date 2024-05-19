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АПІВІТА КОРОЛІВСЬКИЙ МЕД ЗБАГАЧЕНИЙ ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА 150 мл - Львів (531157) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (2)
623,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
580,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
537,72
Економія: -16,72 грн
521,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
627,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
629,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
670,46 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
591,48 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (2)
552,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
630,21 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
625,20 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (2)
625,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
753,30
Економія: -150,65 грн
602,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 12
Всього: упаковка (1)
623,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
623,41 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
680,80 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
680,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (1)
676,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
629,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
625,51 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
676,88 грн