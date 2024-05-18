АПІВІТА КОРОЛІВСЬКИЙ МЕД ЗБАГАЧЕНИЙ ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА 150 мл - Харків (531157) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Всього: упаковка (3)
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Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
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Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Княжий Затон, 12
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
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Київ, шосе Столичне, 103
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Віталюкс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Віталюкс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Аптека 9-1-1
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Київ, просп. Оболонський, 22-В
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Аптека оптових цін
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Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Аптека низьких цін
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Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А