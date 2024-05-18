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АПІВІТА КОРОЛІВСЬКИЙ МЕД ЗБАГАЧЕНИЙ ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА 150 мл - Харків (531157) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
674,43 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
673,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
676,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
625,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
628,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
681,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
629,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (3)
631,43 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
623,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 12
Всього: упаковка (1)
623,24 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
753,30
Економія: -150,65 грн
602,65 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (2)
625,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
625,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
630,21 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
591,48 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (2)
552,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
670,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
629,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
627,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
557,05
Економія: -36,05 грн
521,00 грн