Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптекар Детальніше Відчинено Зачиняється за 46 хв Графік роботи Київ, шосе Столичне, 103 Всього: упаковка (1) 500,40 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5 Всього: упаковка (1) 535,20 грн Забронювати

Віталюкс Детальніше Відчинено Зачиняється за 46 хв Графік роботи Київ, вул. Велика Васильківська, 72 Всього: упаковка (2) 472,76 грн Забронювати

Онлайн №2 Детальніше Відчинено Зачиняється за 46 хв Графік роботи Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21 Всього: упаковка (1) 442,02 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Берегове, пл. Кошута, 7 Всього: упаковка (1) 400,95 грн Забронювати