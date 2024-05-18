Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється за 47 хв Графік роботи Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А Всього: упаковка (1) 1103,41 Економія: -71,41 грн 1032,00 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Хмельницький, вул. Проскурівська, 18 Всього: упаковка (1) 928,15 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч Всього: упаковка (1) 1164,20 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Тернопіль, вул. Сагайдачного, 3/7 Всього: упаковка (1) 1164,20 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Львів, пл. Міцкевича, 6/7 Всього: упаковка (3) 1241,00 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється за 17 хв Графік роботи Львів, просп. Свободи, 33 Всього: упаковка (1) 1164,20 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється за 47 хв Графік роботи Львів, вул. Шевченка Тараса, 17 Всього: упаковка (1) 1241,00 грн Забронювати