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EUCERIN ДермоКапіляр pH5 ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ ДЛЯ ЩОДЕННОГО ВИКОРИСТАННЯ 250 мл - Харків (316485) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 103 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
322,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (13)
403,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
480,06
Економія: -102,58 грн
377,48 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
403,04 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
402,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
393,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
421,45
Економія: -54,45 грн
367,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
415,49
Економія: -50,48 грн
365,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (8)
450,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
388,43 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (6)
414,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (2)
389,19 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
387,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
422,50
Економія: -59,81 грн
362,69 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
423,88
Економія: -61,12 грн
362,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
389,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (1)
390,47 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
413,51 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
450,08 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
420,97
Економія: -37,35 грн
383,62 грн