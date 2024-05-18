Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиШампуніEUCERIN ДермоКапіляр pH5 ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ ДЛЯ ЩОДЕННОГО ВИКОРИСТАННЯЦіни в аптеках

EUCERIN ДермоКапіляр pH5 ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ ДЛЯ ЩОДЕННОГО ВИКОРИСТАННЯ 250 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (316485) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
420,09
Економія: -69,09 грн
351,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
415,78
Економія: -64,78 грн
351,00 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (3)
428,15
Економія: -54,17 грн
373,98 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
420,33
Економія: -67,95 грн
352,38 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
417,75
Економія: -65,37 грн
352,38 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
415,73
Економія: -78,67 грн
337,06 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
422,02
Економія: -84,96 грн
337,06 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
427,10
Економія: -24,10 грн
403,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
441,42 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (2)
335,52 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
430,89
Економія: -79,73 грн
351,16 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
426,13
Економія: -23,13 грн
403,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
447,75 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
429,68
Економія: -92,62 грн
337,06 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (2)
335,52 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (1)
341,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
424,00
Економія: -80,12 грн
343,88 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (1)
361,57
Економія: -17,69 грн
343,88 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (2)
412,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
388,91 грн