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EUCERIN АНТИПЕРСПІРАНТ РОЛИКОВИЙ 48 ГОДИН ЗАХИСТУ 50 мл - Харків (316469) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (24)
343,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
388,68
Економія: -64,41 грн
324,27 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
346,18 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
345,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
345,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
388,16
Економія: -63,63 грн
324,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (3)
345,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
361,88
Економія: -43,05 грн
318,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (4)
377,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
341,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (4)
334,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (2)
349,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
348,34 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
414,41
Економія: -87,01 грн
327,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
356,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (2)
328,86 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (2)
357,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
321,19 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
387,55
Економія: -57,71 грн
329,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
297,05 грн