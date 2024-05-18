АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл - Харків (349313) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Харків, пл. Конституції, 20
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Харків, пл. Конституції, 1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
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Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, пл. Свободи, 8
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Харків, просп. Науки, 9
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Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
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Харків, просп. Гагаріна, 177
Бажаємо здоров'я
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Харків, вул. 23-го Серпня, 43
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Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Героїв Праці, 9
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Дешево
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
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Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
Аптека 9-1-1
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Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Суми, вул. Харківська, 12
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 17 хв
Суми, вул. Петропавлівська, 74