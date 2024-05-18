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АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл - Харків (349313) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
336,45 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
333,95 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
336,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (4)
333,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
336,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (5)
335,72 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
333,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
334,73 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
334,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
336,41 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
333,93 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (2)
332,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Всього: упаковка (1)
277,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
336,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 9
Всього: упаковка (1)
334,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: упаковка (2)
294,40 грн
Дешево
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
Всього: упаковка (1)
336,28 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
Всього: упаковка (1)
250,50 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (2)
334,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
294,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Суми, вул. Петропавлівська, 74
Всього: упаковка (1)
294,40 грн