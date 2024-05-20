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АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 50 мл - Одеса (328221) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
399,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
420,66
Економія: -53,44 грн
367,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
404,67 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
441,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
Всього: упаковка (1)
402,05
Економія: -35,39 грн
366,66 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 1
Всього: упаковка (1)
406,71
Економія: -39,80 грн
366,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
416,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
Всього: упаковка (1)
367,88 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 26
Всього: упаковка (1)
386,27 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
Всього: упаковка (1)
367,88 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-А
Всього: упаковка (1)
367,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (1)
426,83
Економія: -30,35 грн
396,48 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
Всього: упаковка (1)
386,27 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (1)
367,88 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Всього: упаковка (1)
436,55 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
449,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 45-Д
Всього: упаковка (1)
367,88 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Всього: упаковка (1)
367,88 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (1)
378,92 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
367,88 грн