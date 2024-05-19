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АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 50 мл - Львів (328221) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
435,13
Економія: -71,96 грн
363,17 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
449,25 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
450,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
450,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
350,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
Всього: упаковка (2)
450,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
424,58
Економія: -31,77 грн
392,81 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (1)
450,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:30
Львів, вул. Вашингтона, 8
Всього: упаковка (2)
350,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (1)
419,21
Економія: -23,05 грн
396,16 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Всього: упаковка (1)
450,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (1)
393,60
Економія: -26,62 грн
366,98 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Карпенка, 10
Всього: упаковка (1)
449,25 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Сагайдачного, 3/7
Всього: упаковка (1)
449,25 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 2
Всього: упаковка (1)
449,25 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 40
Всього: упаковка (2)
450,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Всього: упаковка (1)
449,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Всього: упаковка (1)
367,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 19
Всього: упаковка (1)
454,98
Економія: -59,38 грн
395,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
439,26 грн