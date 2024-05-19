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АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 50 мл - Київ (328221) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
450,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
467,06 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
450,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
404,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
469,42 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
386,27 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (1)
450,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (1)
367,88 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
Всього: упаковка (1)
450,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (2)
367,88 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
367,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
367,88 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Всього: упаковка (2)
386,27 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, пл. Печерська, 1
Всього: упаковка (1)
367,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
367,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
388,77
Економія: -24,31 грн
364,46 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
367,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
434,52
Економія: -68,06 грн
366,46 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (3)
423,06 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
386,28 грн