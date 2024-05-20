Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЗОЛОТИЙ БАЛЬЗАМ ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЗОЛОТИЙ БАЛЬЗАМ ЗІРОЧКА" 4 г - Одеса (316954) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
Всього: упаковка (2)
17,77
Економія: -0,57 грн
17,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 47
Всього: упаковка (1)
18,39
Економія: -0,97 грн
17,42 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 65-В
Всього: упаковка (1)
12,01 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (1)
18,06
Економія: -2,09 грн
15,97 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: упаковка (1)
16,09
Економія: -0,73 грн
15,36 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 25-В
Всього: упаковка (1)
15,77
Економія: -0,55 грн
15,22 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
Всього: упаковка (1)
16,21
Економія: -0,85 грн
15,36 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (1)
15,78
Економія: -0,72 грн
15,06 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
Всього: упаковка (1)
18,11
Економія: -0,78 грн
17,33 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
18,35
Економія: -1,15 грн
17,20 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (1)
17,27
Економія: -0,94 грн
16,33 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
18,63
Економія: -1,84 грн
16,79 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (2)
15,67
Економія: -0,56 грн
15,11 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (1)
17,11
Економія: -1,10 грн
16,01 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (3)
17,92
Економія: -1,74 грн
16,18 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
Всього: упаковка (2)
17,93
Економія: -0,60 грн
17,33 грн
Не болей! семья аптек
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Батумська, 13
Всього: упаковка (1)
17,26
Економія: -1,94 грн
15,32 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Драбів, вул. Центральна, 26
Всього: упаковка (1)
16,13
Економія: -0,96 грн
15,17 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 6
Всього: упаковка (5)
21,30
Економія: -5,15 грн
16,15 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
Всього: упаковка (3)
21,30
Економія: -5,15 грн
16,15 грн