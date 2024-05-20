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БАКТЕРІОСТАТИЧНА РІДИНА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ, ДЕКОЛЬТЕ ТА СПИНИ PHARMACERIS T-ВУГРОВА ШКІРА - Одеса (316136) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
311,46
Економія: -15,54 грн
295,92 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
318,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (1)
329,64
Економія: -12,04 грн
317,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (2)
326,72
Економія: -20,40 грн
306,32 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Велика Арнаутська / Канатна, 6/58
Всього: упаковка (1)
318,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Всього: упаковка (1)
334,02
Економія: -16,42 грн
317,60 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Армійська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
318,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
306,40
Економія: -14,40 грн
292,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (2)
331,92
Економія: -14,32 грн
317,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Тополина, 26/1
Всього: упаковка (2)
318,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Костанді, 162/2
Всього: упаковка (1)
318,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (2)
293,38
Економія: -16,58 грн
276,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (2)
318,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (7)
306,14
Економія: -16,54 грн
289,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (4)
310,39
Економія: -15,99 грн
294,40 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (2)
318,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (2)
318,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
318,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Палія Семена, 120
Всього: упаковка (1)
337,61
Економія: -20,01 грн
317,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (1)
332,40
Економія: -14,80 грн
317,60 грн
У місті Одеса більше немає пропозицій з препаратом