Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби з догляду за проблемною шкіроюБАКТЕРІОСТАТИЧНА РІДИНА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ, ДЕКОЛЬТЕ ТА СПИНИ PHARMACERIS T-ВУГРОВА ШКІРАЦіни в аптеках

БАКТЕРІОСТАТИЧНА РІДИНА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ, ДЕКОЛЬТЕ ТА СПИНИ PHARMACERIS T-ВУГРОВА ШКІРА - Харків (316136) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (2)
328,97
Економія: -11,37 грн
317,60 грн
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 68-А
Всього: упаковка (2)
310,66
Економія: -14,74 грн
295,92 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (3)
331,26
Економія: -13,66 грн
317,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (3)
322,71
Економія: -17,11 грн
305,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
334,78
Економія: -17,18 грн
317,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (3)
325,07
Економія: -19,47 грн
305,60 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (3)
336,62
Економія: -19,02 грн
317,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (1)
335,26
Економія: -17,66 грн
317,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 120
Всього: упаковка (1)
339,58
Економія: -21,98 грн
317,60 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
318,40 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (2)
318,40 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
318,40 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Велика Арнаутська / Канатна, 6/58
Всього: упаковка (1)
318,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
305,92
Економія: -10,00 грн
295,92 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (2)
322,80
Економія: -16,48 грн
306,32 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (1)
336,75
Економія: -19,15 грн
317,60 грн
Аптека enter
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
318,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (2)
328,94
Економія: -11,34 грн
317,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 57
Всього: упаковка (1)
333,38
Економія: -15,78 грн
317,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
310,48
Економія: -18,48 грн
292,00 грн