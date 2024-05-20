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БАЛЬЗАМ-МАСКА "ЯЄЧНІ ЖОВТКИ ТА ЗОЛОТИЙ ВУС" серії "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 500 мл - Одеса (302492) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
85,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
100,20 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (1)
106,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
90,71
Економія: -14,85 грн
75,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (2)
81,77
Економія: -6,21 грн
75,56 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 4-А
Всього: упаковка (1)
100,64
Економія: -0,49 грн
100,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
101,60
Економія: -10,68 грн
90,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
83,23
Економія: -8,18 грн
75,05 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128-А
Всього: упаковка (1)
91,36 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Романів, перех. Небесної Сотні / Лялевича Сергія, 105/1
Всього: упаковка (1)
91,37
Економія: -0,31 грн
91,06 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вижниця, вул. Українська, 30
Всього: упаковка (1)
100,33
Економія: -0,47 грн
99,86 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Заболотів, вул. Грушевського Михайла, 11
Всього: упаковка (1)
91,69 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Косів, пров. Шевченка Тараса, 14
Всього: упаковка (1)
86,67 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
91,13 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Верховина, вул. Грушевського Михайла, 1-Е
Всього: упаковка (1)
91,59 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тлумач, вул. Шевченка Тараса, 1
Всього: упаковка (1)
91,26
Економія: -0,90 грн
90,36 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ворохта, вул. Галицького Данила, 153
Всього: упаковка (1)
100,96
Економія: -0,14 грн
100,82 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Отинія, вул. Свободи, 3
Всього: упаковка (1)
91,53
Економія: -0,84 грн
90,69 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:45
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 1-А
Всього: упаковка (1)
86,36
Економія: -0,96 грн
85,40 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Симоненка Василя, 6
Всього: упаковка (1)
100,42
Економія: -0,67 грн
99,75 грн