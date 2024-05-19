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БАЛЬЗАМ-МАСКА "ЯЄЧНІ ЖОВТКИ ТА ЗОЛОТИЙ ВУС" серії "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 500 мл - Львів (302492) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (1)
91,26
Економія: -0,11 грн
91,15 грн
В інших містах:
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Львівська, 76-А
Всього: упаковка (1)
79,75
Економія: -0,59 грн
79,16 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
69,43 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (1)
86,21
Економія: -1,04 грн
85,17 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
Всього: упаковка (1)
100,46 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
91,21
Економія: -0,21 грн
91,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 48/63
Всього: упаковка (1)
90,95
Економія: -0,29 грн
90,66 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 15-А
Всього: упаковка (1)
91,01
Економія: -0,21 грн
90,80 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Галич, пл. Різдва, 18
Всього: упаковка (1)
90,97
Економія: -0,46 грн
90,51 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Долина, вул. Бандери Степана, 3-А
Всього: упаковка (1)
91,62
Економія: -0,73 грн
90,89 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Симоненка Василя, 6
Всього: упаковка (1)
100,60 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 167
Всього: упаковка (1)
100,66 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 20
Всього: упаковка (2)
99,90
Економія: -0,02 грн
99,88 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Бандери Степана, 14
Всього: упаковка (1)
86,54 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солотвин, вул. Грушевського Михайла, 18
Всього: упаковка (1)
91,33
Економія: -0,14 грн
91,19 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Шевченка Тараса, 1
Всього: упаковка (1)
91,06
Економія: -0,31 грн
90,75 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Ковельська, 40
Всього: упаковка (1)
85,80
Економія: -0,63 грн
85,17 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Отинія, вул. Свободи, 3
Всього: упаковка (1)
91,03
Економія: -0,17 грн
90,86 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Хурсенка В'ячеслава, 58
Всього: упаковка (1)
90,99 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 1-А
Всього: упаковка (1)
85,82 грн