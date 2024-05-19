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БАЛЬЗАМ-МАСКА "ЯЄЧНІ ЖОВТКИ ТА ЗОЛОТИЙ ВУС" серії "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 500 мл - Київ (302492) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
80,50 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
Всього: упаковка (1)
86,70
Економія: -8,25 грн
78,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 184
Всього: упаковка (1)
79,33
Економія: -4,25 грн
75,08 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128-А
Всього: упаковка (1)
91,53
Економія: -0,10 грн
91,43 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Романів, перех. Небесної Сотні / Лялевича Сергія, 105/1
Всього: упаковка (1)
92,05
Економія: -1,77 грн
90,28 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
91,42 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 4-А
Всього: упаковка (1)
99,92
Економія: -0,15 грн
99,77 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ківерці, вул. Шевченка, 2-А
Всього: упаковка (1)
90,94 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 2
Всього: упаковка (1)
100,98
Економія: -1,07 грн
99,91 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Хурсенка В'ячеслава, 58
Всього: упаковка (1)
90,41
Економія: -0,16 грн
90,25 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Захисників України, 39
Всього: упаковка (1)
86,46 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Ковельська, 40
Всього: упаковка (1)
86,58
Економія: -0,88 грн
85,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
62,99 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
89,78
Економія: -13,92 грн
75,86 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
100,20 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тлумач, вул. Шевченка Тараса, 1
Всього: упаковка (1)
91,81 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Заболотів, вул. Грушевського Михайла, 11
Всього: упаковка (1)
91,07
Економія: -0,70 грн
90,37 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ратне, вул. Центральна, 28
Всього: упаковка (1)
91,02
Економія: -0,14 грн
90,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (2)
82,29
Економія: -6,73 грн
75,56 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Галич, пл. Різдва, 18
Всього: упаковка (1)
91,90
Економія: -1,58 грн
90,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
100,15
Економія: -9,23 грн
90,92 грн