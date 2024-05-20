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БАЛЬЗАМ-МАСКА "ПОТРІЙНА СИЛА" серії "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 500 мл - Одеса (302490) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
86,61 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Бандери Степана, 23/1
Всього: упаковка (1)
89,45
Економія: -13,10 грн
76,35 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Всього: упаковка (1)
91,36
Економія: -0,23 грн
91,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
81,77
Економія: -5,09 грн
76,68 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 4-А
Всього: упаковка (1)
100,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
101,60
Економія: -10,68 грн
90,92 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 18
Всього: упаковка (1)
91,69 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Колінківці, вул. Головна, 86-А
Всього: упаковка (1)
101,28
Економія: -0,51 грн
100,77 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Чернівці, перех. Героїв Майдану / Загули Дмитра, 9/2
Всього: упаковка (1)
101,18
Економія: -0,33 грн
100,85 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернівці, перех. Героїв Майдану / Загули Дмитра, 9/2
Всього: упаковка (1)
91,73 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (2)
100,87
Економія: -1,55 грн
99,32 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
Всього: упаковка (1)
100,40 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Всього: упаковка (5)
92,03 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (1)
91,64
Економія: -1,36 грн
90,28 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
171,80
Економія: -41,67 грн
130,13 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Любар, вул. Незалежності, 48
Всього: упаковка (1)
91,21
Економія: -0,27 грн
90,94 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (2)
136,10
Економія: -33,00 грн
103,10 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (2)
84,00
Економія: -4,20 грн
79,80 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Снятин, вул. Стефаника, 4-А
Всього: упаковка (1)
92,09 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Кочерги Івана, 3
Всього: упаковка (1)
100,61 грн