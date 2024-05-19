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БАЛЬЗАМ-МАСКА "ПОТРІЙНА СИЛА" серії "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 500 мл - Львів (302490) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (1)
90,98
Економія: -0,49 грн
90,49 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
91,49 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Галицька, 45
Всього: упаковка (1)
91,41
Економія: -0,26 грн
91,15 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 1
Всього: упаковка (1)
91,71 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Калинів, пл. Авіації, 1
Всього: упаковка (1)
100,54
Економія: -0,26 грн
100,28 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Шухевича, 12-А
Всього: упаковка (1)
86,84 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Шептицького, 1-А
Всього: упаковка (1)
100,47 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (1)
91,54
Економія: -0,42 грн
91,12 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 15-А
Всього: упаковка (1)
91,48
Економія: -0,65 грн
90,83 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сколе, вул. Данила Галицького, 4
Всього: упаковка (1)
86,52
Економія: -1,28 грн
85,24 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожнятів, вул. Стуса Василя, 13
Всього: упаковка (1)
79,33
Економія: -0,05 грн
79,28 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Симоненка Василя, 12
Всього: упаковка (1)
91,85 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Миру, 90
Всього: упаковка (1)
101,25 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Миколайчука Івана, 6
Всього: упаковка (1)
100,88 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 107/2
Всього: упаковка (1)
80,11
Економія: -0,16 грн
79,95 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Бандери Степана, 14
Всього: упаковка (1)
92,07
Економія: -1,70 грн
90,37 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Сухомлинського, 6
Всього: упаковка (2)
100,31
Економія: -0,32 грн
99,99 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Сорохтея, 41-А
Всього: упаковка (1)
92,05 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Тлумач, вул. Винниченка, 84
Всього: упаковка (1)
91,75
Економія: -1,00 грн
90,75 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Ковельська, 40
Всього: упаковка (3)
92,11 грн