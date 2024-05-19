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БАЛЬЗАМ-МАСКА "ПОТРІЙНА СИЛА" серії "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 500 мл - Київ (302490) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
171,80
Економія: -41,67 грн
130,13 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (2)
136,10
Економія: -33,00 грн
103,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
Всього: упаковка (1)
119,20
Економія: -28,95 грн
90,25 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (1)
137,20
Економія: -33,28 грн
103,92 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (2)
84,00
Економія: -4,20 грн
79,80 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (1)
91,23
Економія: -0,47 грн
90,76 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 18
Всього: упаковка (1)
90,70
Економія: -0,24 грн
90,46 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Всього: упаковка (5)
91,21
Економія: -0,01 грн
91,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
Всього: упаковка (1)
84,82
Економія: -5,79 грн
79,03 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Кочерги Івана, 3
Всього: упаковка (1)
100,13 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, просп. Миру, 8
Всього: упаковка (1)
91,38
Економія: -0,24 грн
91,14 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Овруч, вул. Шевченка Тараса, 47
Всього: упаковка (1)
86,68
Економія: -1,53 грн
85,15 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Всього: упаковка (1)
92,12 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Романів, перех. Небесної Сотні / Лялевича Сергія, 105/1
Всього: упаковка (1)
92,05
Економія: -0,10 грн
91,95 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Любар, вул. Незалежності, 48
Всього: упаковка (1)
90,69 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
85,99
Економія: -0,38 грн
85,61 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
Всього: упаковка (1)
100,58 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Стельмаха Володимира, 1-В
Всього: упаковка (1)
69,93 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 4-А
Всього: упаковка (1)
101,26
Економія: -0,86 грн
100,40 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 2
Всього: упаковка (1)
91,16
Економія: -0,34 грн
90,82 грн