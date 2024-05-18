Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)БАЛЬЗАМ-МАСКА "ПОТРІЙНА СИЛА" серії "ДОМАШНИЙ ДОКТОР"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ-МАСКА "ПОТРІЙНА СИЛА" серії "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 500 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (302490) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
100,58
Економія: -9,66 грн
90,92 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
82,24
Економія: -5,56 грн
76,68 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Бандери Степана, 23/1
Всього: упаковка (1)
88,72
Економія: -12,37 грн
76,35 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Всього: упаковка (1)
91,09
Економія: -0,06 грн
91,03 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (1)
91,78 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
85,86
Економія: -0,65 грн
85,21 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (2)
136,10
Економія: -33,00 грн
103,10 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
171,80
Економія: -41,67 грн
130,13 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Стальського, 24
Всього: упаковка (1)
119,20
Економія: -28,95 грн
90,25 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (1)
137,20
Економія: -33,28 грн
103,92 грн
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (2)
84,00
Економія: -4,20 грн
79,80 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 18
Всього: упаковка (1)
91,71 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
Всього: упаковка (1)
84,82
Економія: -5,79 грн
79,03 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Всього: упаковка (5)
90,62 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Кочерги Івана, 3
Всього: упаковка (1)
100,30 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, просп. Миру, 8
Всього: упаковка (1)
90,97
Економія: -0,62 грн
90,35 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Романів, перех. Небесної Сотні / Лялевича Сергія, 105/1
Всього: упаковка (1)
91,40
Економія: -0,49 грн
90,91 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Овруч, вул. Шевченка Тараса, 47
Всього: упаковка (1)
86,52
Економія: -0,61 грн
85,91 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Любар, вул. Незалежності, 48
Всього: упаковка (1)
92,10
Економія: -0,48 грн
91,62 грн
Здорова родина
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
Всього: упаковка (1)
101,25 грн