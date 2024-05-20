Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6 Всього: упаковка (1) 84,49 Економія: -8,89 грн 75,60 грн Забронювати

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Київ, шосе Харківське, 164 Всього: упаковка (1) 157,10 Економія: -38,17 грн 118,93 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Чернігів, просп. Перемоги, 18 Всього: упаковка (1) 91,74 Економія: -11,87 грн 79,87 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Чернігів, просп. Перемоги, 73 Всього: упаковка (1) 90,12 Економія: -12,21 грн 77,91 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Чернігів, просп. Перемоги, 184 Всього: упаковка (1) 79,66 Економія: -4,58 грн 75,08 грн Забронювати

Сатурн-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 16:00 Графік роботи Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5 Всього: упаковка (1) 96,00 грн